Минск, 23 августа, 2022, 01:54 — ИА Регнум. В Белоруссии по подозрению в участии в протестах 2020 года задержали вице-миссис мира Дарью Реут. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

ИА REGNUM Акции протеста в Минске после президентских выборов в Белоруссии

Белорусские провластные телеграм-каналы разместили фотографию вице-миссис на фоне двери и скриншот еë записи в соцсети от 15 августа 2020 года, где она признаëтся в симпатии к противникам власти.

Сообщение было позже удалено со страницы девушки, но силовики успели сделать скриншот.