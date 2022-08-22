Архангельск, 22 августа, 2022, 23:56 — ИА Регнум. В Архангельской области аномально жаркая погода сохранится до 25 августа. Об этом сообщает Севгидромет.

Health.mil Жара

По данным синоптиков, до этого времени в большинстве районов области суточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов.

«Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском метро начали раздавать питьевую воду из-за жары.