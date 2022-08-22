Ижевск, , 23:51 — REGNUM По итогам января-июня текущего года жители Удмуртии направили в Банк России почти 1,5 тыс. жалоб. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления регулятора.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число жалоб увеличилось на 2,8%. Большинство обращений касались работы банков — 47,3%, 22,8% — страховых компаний, 14% - микрофинансовых организаций.

Отмечается, что 118 жалоб касались санкционной тематики, жители республики 71 раз сообщили о нарушениях в кредитных организациях, 31 — среди брокеров.

В числе 590 обращений по вопросам деятельности банков большинство касались потребительского кредитования, ведения расчетного счета, ипотечного кредитования и автокредитования.

Из 333 жалоб на действия страховых компаний 255 были связаны с предоставлением услуг ОСАГО — навязывание дополнительных услуг, неверное применение коэффициента бонус-малус и утечка персональных данных.

Как сообщало ИА REGNUM, за июнь–июль 2022 года клиенты банков направили в Центробанк РФ более 1,5 тыс. жалоб по поводу введения банками комиссий по валютным счетам. Также за два месяца в ЦБ РФ поступило почти 250 обращений в отношении брокеров.

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