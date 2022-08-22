Вашингтон, 22 августа 2022, 23:47 — REGNUM Убийство Дарьи Дугиной осуждает американский Госдеп. Ведомство напоминает, что киевский режим не признаёт своей ответственности, оно уверено, что русские расследуют случившееся.
Об этом сообщил 22 августа журналистам глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, подчеркивая, что американское внешнеполитическое ведомство «безоговорочно осуждает атаки на гражданских лиц — будь то в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве».
«Не сомневаюсь, что российская сторона расследует это, — сказал Прайс. — Я также не сомневаюсь, что россияне сделают определённые выводы».
Напомним, не все представители бандеровского режима отрицают причастность Киева к убийству Дугиной.
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