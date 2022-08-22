Вашингтон, 22 августа, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Убийство Дарьи Дугиной осуждает американский Госдеп. Ведомство напоминает, что киевский режим не признаёт своей ответственности, оно уверено, что русские расследуют случившееся.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

Об этом сообщил 22 августа журналистам глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, подчеркивая, что американское внешнеполитическое ведомство «безоговорочно осуждает атаки на гражданских лиц — будь то в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве».

«Не сомневаюсь, что российская сторона расследует это, — сказал Прайс. — Я также не сомневаюсь, что россияне сделают определённые выводы».

Напомним, не все представители бандеровского режима отрицают причастность Киева к убийству Дугиной.