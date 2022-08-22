Лима, , 23:42 — REGNUM Правительство Республики Перу приняло решение отозвать своё признание Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) и разорвать дипломатические отношения, восстановленные менее года назад, передаёт 22 августа Sahara Press Service.

Официальное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами было подписано 8 сентября 2021 года.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что решение правительства вызвало критику со стороны крупных политических партий в Конгрессе Перу. Влиятельные политические силы потребовали отставки министра иностранных дел Мигеля Анхеля Родригеса, а также обратили к президенту страны Педро Кастилью с призывом восстановить дипломатические отношения и признание Западной Сахары.

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