Ижевск, 22 августа, 2022, 23:38 — ИА Регнум. При правительстве Удмуртии создадут Совет по вопросам ответственного обращения с животными. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале органов власти республики.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Бездомная собака в Брянске

В документе говорится, что это будет коллегиальный орган, который создается для определения приоритетных направлений в соответствии с законодательными полномочиями в области обращения с животными, выработки механизмов реализации таких полномочий, в том числе путем решения задач, возникающих в процессе реализации государственной политики в указанной сфере. Также совет будет информировать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по вопросам ответственного обращения с животными.

Совет будет разрабатывать документы, направленные на решение вопросов ответственного обращения с животными, и рассматривать проблемы, касающиеся этой сферы. Основной формой работы совета будут являться заседания.

Возглавят совет вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова, начальник главного управления ветеринарии республики Роман Габдрахманов и начальник отдела государственного ветеринарного надзора главного управления ветеринарии региона Луиза Хасанова.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об обязанности владельцев зарегистрировать домашнее животное внесло в Госдуму Заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа. Предлагается установить обязанность владельца животного провести его идентификацию и учет в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Мера позволит осуществлять идентификацию животных для установления владельцев, допустивших нарушение правил выгула домашних животных, отмечают авторы.

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