Рязань, 22 августа 2022, 23:22 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён на территории Рязанской области из-за ландшафтных пожаров, сообщил вечером 22 августа в своём телеграм-канале врио губернатора Павел Малков.
Глава региона добавил, что на тушении собрано беспрецедентное количество людей и техники, и есть надежда, что с огнём вскоре сумеют справиться.
Как сообщало ИА REGNUM, тушение пожаров в регионе ведётся вот уже несколько суток. По данным «Авиалесоохраны», огонь прошёл уже до девяти тысяч гектаров. Смог от рязанских пожаров доходит до Москвы.