Рязань, 22 августа, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён на территории Рязанской области из-за ландшафтных пожаров, сообщил вечером 22 августа в своём телеграм-канале врио губернатора Павел Малков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар

«К сожалению, сохраняется неблагоприятная погода, пожар распространяется. Я в связи с этим ввёл режим ЧС на территории области», — сказал Малков в опубликованном видео.

Глава региона добавил, что на тушении собрано беспрецедентное количество людей и техники и есть надежда, что с огнём вскоре сумеют справиться.

Как сообщало ИА REGNUM, тушение пожаров в регионе ведётся вот уже несколько суток. По данным «Авиалесоохраны», огонь прошёл уже до девяти тысяч гектаров. Смог от рязанских пожаров доходит до Москвы.