Новороссийск, Краснодарский край, , 08:23 — REGNUM Активисты движения общероссийской организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) 22 августа организовали в Новороссийске выставку рисунков «Донбасс в огне глазами детей», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Открытие выставки рисунков «Донбасс в огне глазами детей» в Новороссийске Владимир Колдин © ИА REGNUM

Выставку открыли во Городском дворце культуры (ГДК). Жителям Новороссийска представили рисунки, сделанные в 2014 и 2015 году. Как отметили организаторы выставки, после начала спецоперации по денацификации бывшей УССР рисунки стали наиболее актуальными, так как являются свидетельством того, что уже восемь лет назад киевский режим начал совершать преступления.

Координатор ячейки «Сути времени» Станислав Филимонов отметил, что есть те, кто недоволен некоторыми сложностями, которые приходится испытывать теперь, или тем, что Россия повернула на путь, с которого уже не свернуть. Он призвал всех посмотреть на то, что нарисовали дети.

«Пусть они посмотрят на рисунки и увидят, что пришлось пережить детям, которые находились в 2014 году в Донбассе», — сказал активист.

Открытие выставки рисунков «Донбасс в огне глазами детей» в Новороссийске Владимир Колдин © ИА REGNUM Открытие выставки рисунков «Донбасс в огне глазами детей» в Новороссийске Владимир Колдин © ИА REGNUM

Также на открытии выступила жительница города Ясиноватая Донецкой Народной Республики Любовь Пыжова. Она рассказала, как её внучка пряталась во время бомбежки, пока девочку не вывезли в Россию.

«Она пряталась в подвал — у нас небольшой подвал в доме — или в шифоньер, где висела моя шуба. И дедушкин котелок не голову надевала. Ждала, когда кончится бомбёжка», — рассказала женщина.

Она также отметила, что дух Донбасса силён, и не сомневается в победе.

Церемонию открытия вела директор ГДК Наталья Яценко. Кроме того, песни о детях, о войне и мире и исполнила Ксения Поперняк.

Стоит отметить, что до этого выставку показали в Ростове-на-Дону и ряде городов Ростовской области. После Новороссийска детские рисунки покажут в Крыму.