Москва, 22 августа, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Более 30 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в понедельник, 22 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Maxfastov Аэропорт «Внуково»

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Внуково» отменено шесть рейсов, ещё три рейса задерживается, в «Домодедово» отменено два рейса и 12 рейсов задержано, в «Шереметьево» задерживается 11 авиарейсов.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.