Вильнюс, , 23:13 — REGNUM Четырежды судимый житель литовского города Таураге Витаутас М. был привлечён к уголовной ответственности за призывы к насилию над русскими в интернете. Как указано в сообщении суда, Витаутас М. «публично призывал к дискриминации в отношении русских как группы людей, выделяя их по национальному признаку, призывал к насилию в отношении этих людей, а также насмехался над русскими, вызывал ненависть к ним».

Витаутас М. оставил свой комментарий с призывом к насильственным действиям по отношению к русским под сообщением президента Литвы Гитанаса Науседы в социальной сети Фейсбук (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией). «Мы делаем все, чтобы авантюра России закончилась в Украине», — значилось в сообщении президента.

После комментария Витаутаса М. часть пользователей возмутилась его поведением. Он обвинил этих людей в «трусости». Один из комментаторов пригрозил Витаутасу М. обращением в полицию, на что тот нахамил ему.

По заключению экспертов Службы инспектора по журналистской этике, в ходе коммуникативного акта «был высказан призыв к дискриминации в отношении русских как группы людей, выделенной на национальной основе, подстрекательство к насилию и физической расправе над ними. Также в высказывании звучит насмешка, призыв к ненависти в отношении русских».

В судебном заседании Витаутас М. высказал сожаление в содеянном, заявив, что не думал, что за такие действия ему может грозить уголовная ответственность. «Я согласен с тем, что написав такой публичный комментарий, я совершил плохой поступок, искренне сожалею об этом», — сказал он.

Учитывая раскаяние подсудимого, предложенный прокурором Лолитой Марцикуте штраф был снижен судьёй Гражиной Гуджюнене в четыре раза. Витаутас М. был приговорён к ограничению свободы на 4 месяца с обязательным участием в программе коррекции поведения. Кроме того, осужденный должен заплатить штраф в размере 500 евро.