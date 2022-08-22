22 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 23:58 — REGNUM Заявление депутата думы Асбеста Свердловской области Дмитрия Александрина о том, что его сын Егор Александрин, прославившийся на всю Россию после того, как нахамил волонтёрам, назвав их грязью, снимет свою кандидатуру с предстоящих выборов в городскую думу, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 22 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Новости Свердловской области Иван Шилов © ИА REGNUM

Мало кто в России до недавнего времени слышал о таком скромном уральском городе под названием Асбест, но как только в социальных сетях появилось видео, на котором было видно, как молодой парень, участвовавший в выборах в городскую думу в качестве самовыдвиженца, оскорбляет волонтёров, называя их грязью, этот населённый пункт стал чаще мелькать на страницах федеральной прессы.

Казалось бы, ничего страшного для политической системы Свердловской области не произошло, ведь самовыдвиженец сам себе голова и будет нести ответственность по полной программе за всё, что он делает, но хам оказался не простой, а «золотой». Выяснилось, что Егор — это сын действующего депутата думы Асбеста, причём являющегося полноценным членом политической партии. Такие обстоятельства вызвали небывалый резонанс в интернете.

Отец Егора Александрина — Дмитрий Александрин. Цитата из видео с канала Натальи Крыловой.

«Пока одни сыновья депутатов и чиновников службу несут и в спецоперации участвуют, другие людей унижают и ни в чём себе не отказывают. Правильно сделал, что с выборов снялся. Может хоть немного в голове сознания появится, уважения к окружающим», — надеется Николай М.

Многие пользователи считают правильным, что Егор решил снять свою кандидатуру с выборов в местную думу, но нашлись и те, кто уверен, что сын депутата попытает свою удачу в следующий раз, когда о скандале с его персоной большинство забудет.

«За мальчика переживать не надо. Ему батиного бабла хватит эту жизнь прожить, а мандат он через годик-два получит, когда шумиха уляжется», — уверен Андрей В.

Некоторые комментаторы отмечают, что моральный облик отдельного депутата — это очень немаловажная деталь, которая может нанести серьёзный ущерб всей политической силе, которую он представляет.

«Мне вот интересно: а к отцу, что, ни у кого никаких вопросов не возникло. Он же не только такое чудо воспитал, но и активно его защищал. Нам точно нужны такие во власти?» — задаётся вопросом Лидия М.

Часть людей полагает, что таких, как Егор, среди российских депутатов пруд пруди, поэтому мало что изменилось бы для жителей Асбеста, приди такой хамоватый парень в местный парламент.

«Ну а что вы хотели? Кто во власть прорывается? Только самые наглые, циничные, жестокие. Такова жизнь, увы. У этого не удалось мандат получить, зато у десятка других «сынков» депутатов всё отлично, их на камеру никто не заснял пока», — считает Андрей В.

Нашлись и те, кто напомнили, как Егору, снимающему свою кандидатуру с выборов, а также его отцу-депутату, что не мешало бы принести извинения общественности за своё не самое подобающее поведение.

Егор Александрин и его отец Дмитрий Александрин. Цитата из видео: Егор Александрин снялся с выборов после оскорбления волонтёров.

«Произойди такое в Чечне, мы бы у этого мальца уже давно извинения принимали, и у его отца. А их всё нет. Всё-таки есть разница, как люди к своей власти относятся», — отметил Виктор Н.

Напомним, 22 августа депутат думы Асбеста Свердловской области Дмитрий Александрин заявил на заседании политсовета местного отделения «Единой России» о том, что его сын Егор Александрин, прославившийся на всю Россию после того, как нахамил волонтёрам, назвав их грязью, снимет свою кандидатуру с предстоящих выборов в городскую думу.