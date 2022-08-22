Каменский район, Ростовская область, 22 августа, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Пожар в Каменском районе Ростовской области уже охватил 50 гектаров леса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 августа.

Лерой Апдайк. Лесной пожар

Быстрому распространению огня способствуют отсутствие осадков и сильные порывы ветра. Борьба с огненной стихией продолжается. Пожар тушат 177 человек и 52 единицы техники.

ИА REGNUM сообщало, что о пожаре в Каменском лесничестве стало известно около 14:30 мск. Огонь удалось отвести от населённого пункта — хутора Диченский.