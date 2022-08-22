Фрозиноне, Италия, 22 августа, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Неудачная попытка ограбления была совершена в итальянском Кассино, передают 22 августа местные СМИ.

Метла

Грабители сумели пробраться в одну из квартир, однако громкие крики хозяйки спугнули их, и они ретировались.

Покинуть двор многоквартирного дома, однако, оказалось непросто: соседи успели бросить в машину грабителей несколько стульев, мётел и пепельниц.

Удар хрустальной пепельницы смог даже разбить заднее стекло автомобиля злоумышленников, но им тем не менее удалось скрыться.