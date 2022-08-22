Рим, 22 августа, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Стоимость газа и электроэнергии для потребителей Италии за последние годы выросла в десять раз, новое правительство страны должно принимать радикальные меры для улучшения ситуации, заявил 22 августа лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Peoples Temple Jonestown Gallery Электричество

В случае своей победы на выборах либералы предложат перейти в режим контроля за ценами на электроэнергию с переходным периодом в 12 месяцев, отметил он.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в восемь раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.