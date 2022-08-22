Нью-Йорк, США, 22 августа, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Обязательства не допускать развязывания ядерной войны дали страны — члены «ядерной пятёрки». Эти обязательства должны выполняться, заявил 22 августа российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

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Он напомнил, что 3 января лидеры стран «ядерной пятёрки» (Россия, Китай, США, Британия, Франция) подписали совместное заявление о недопустимости войны. Эта договорённость подразумевает, что ни одна из стран не должна допустить никакой (в том числе неядерной) военной конфронтации с другой ядерной державой.

Василий Небензя «Крайне важно, чтобы все подписанты заявления на деле демонстрировали приверженность этим положениям».

Российский дипломат добавил, что со своей стороны Россия делает всё, чтобы «хотя бы ключевые, жизненно важные» элементы глобальной архитектуры безопасности не были разрушены, поскольку коллективный Запад фактически саботирует эту концепцию.