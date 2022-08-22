Москва, , 22:26 — REGNUM Россельхознадзор согласовал с уполномоченным органом Марокко возможность поставок в страну некоторых категорий российской животноводческой продукции, сообщает 22 августа пресс-служба ведомства.

Флаг Марокко Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Россельхознадзором и Национальным управлением санитарной безопасности пищевой продукции Марокко согласованы ветеринарные сертификаты на экспорт из России в Марокко свиного кишечного сырья и сырья от крупного рогатого скота, овец и коз», — говорится в сообщении.

Кроме этого, речь идёт о поставках пищевых жиров и масел, а также натуральных необработанных продуктов питания растительного происхождения, предназначенных для использования в качестве корма для животных.