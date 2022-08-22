Ярославль, 22 августа, 2022, 22:30 — ИА Регнум. В Ярославле в спортивном комплексе «Арена-2000», где проходят домашние матчи ХК «Локомотив», упал и разбился новый видеокуб. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

Следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации по Ярославской области Упавший видеокуб

«22 августа текущего года в одном из спортивных комплексов города Ярославля производились работы по установке на высоте 16 метров информационного спортивного табло. При подъёме объекта произошел надлом одной из лебёдок, вследствие чего, конструкция упала, непосредственно задев старшего бригадира рабочей группы, который руководил процессом установки. По предварительным данным, 36-летний мужчина получил незначительные телесные повреждения, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в ведомстве.

Позднее своё заявление опубликовал и ХК «Локомотив».

«В понедельник, во время проведения монтажных работ нового медиа-куба УКРК «Арена-2000», произошла неординарная ситуация. Неконтролируемо трансформировался и подвергся скручиванию металлический каркас куба. В этот момент рядом с конструкцией находились люди, и один из монтажников был вынужден обратиться за помощью медиков. К счастью, угрозы здоровью специалиста нет и в ближайшее время он будет выписан из одной из ярославских клиник», — сообщили в «Локомотиве».

В клубе также уточнили, что сама ледовая площадка не пострадала, а задержки домашней части предстоящего сезона, отмены или переноса игр на другие даты не планируется.

Монтаж нового видеокуба в «Арене-2000» начался несколько недель назад, установка должна была завершиться к 7 сентября 2022 года. Стоимость пострадавшего оборудования — 79,9 миллионов рублей.