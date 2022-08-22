Минск, 23 августа, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Двукратного чемпиона России по гандболу задержали в Белоруссии во время сборов. Он уже две недели находится в брестском СИЗО. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

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ГандболистАлександр Синицын играет в ростовском клубе «Донские казаки». В начале августа он вместе с командой отправился на сборы в Брест. В один из вечеров гандболисты решили зайти в караоке отметить победу в матче, там произошла потасовка с сотрудником заведения. Александра и других участников конфликта тем же вечером задержали, однако позже всех, кроме Синицына, выпустили, а на гандболиста завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Близкие парня говорят, что прямой связи с ним нет до сих пор. В России у него осталась мама, для которой он единственный кормилец.