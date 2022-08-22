Милан, Италия, 22 августа, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Эксперты Termometro Politico 22 августа рассказали, за какие партии собираются голосовать болельщики основных футбольных клубов Италии.

Quirinale.it Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони

В целом уровень поддержки тех или иных партий в фанатской среде совпадает со средним по Италии. Некоторые «всплески» объясняются личными обстоятельствами отдельных политиков.

Так, среди поклонников «Милана» больше обычного избирателей Сильвио Берлускони (бывшего президента клуба) и «Лиги» (чей лидер Маттео Сальвини — фанат «Милана»). Среди фанатов «Интера», который представляет тот же город, уровень поддержки обеих этих партий заметно ниже.

Больше всего сторонников правой партии «Братья Италии» болеют за «Аталанту» из Бергамо, избирателей либеральной Демократической партии — за «Фиорентину» из Флоренции, сторонников популистского «Движения 5 звезд» — за «Наполи» (Неаполь).

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.