Лос-Анджелес, США, 22 августа 2022, 22:17 — REGNUM Первый эпизод сериала «Дом дракона» в день его выхода привлёк к экрану 2,6 млн американских домохозяйств. Об этом 22 августа пишет Deadline, ссылаясь на данные Samba TV.
Как отмечает СМИ, это лучший дебют среди всех кабельных или потоковых сетей с начала 2022 года. Стоит отметить, что в исследование вошли только те домохозяйства, которые смотрели первую серию с помощью Smart TV — остальные устройства агентство Samba TV не учитывало.
ИА REGNUM напоминает, что «Дом дракона» — это приквел сериала «Игра престолов». Шоу рассказывает о событиях, происходивших за 200 лет до событий оригинального проекта.
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