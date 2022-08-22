Лос-Анджелес, США, 22 августа, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Первый эпизод сериала «Дом дракона» в день его выхода привлёк к экрану 2,6 млн американских домохозяйств. Об этом 22 августа пишет Deadline, ссылаясь на данные Samba TV.

Кадр из тизера Сериал «Дом дракона»

Как отмечает СМИ, это лучший дебют среди всех кабельных или потоковых сетей с начала 2022 года. Стоит отметить, что в исследование вошли только те домохозяйства, которые смотрели первую серию с помощью Smart TV — остальные устройства агентство Samba TV не учитывало.

ИА REGNUM напоминает, что «Дом дракона» — это приквел сериала «Игра престолов». Шоу рассказывает о событиях, происходивших за 200 лет до событий оригинального проекта.