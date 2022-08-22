Минск, 23 августа, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 августа поручил создать единый благотворительный фонд, который должен занять место негосударственных организаций, закрытых за последние два года в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Знаю, что многие фонды и фондики из Белоруссии ушли. А некоторых мы просто убрали потому, что вы знаете, чем они занимались — на иностранные деньги пытались совершить переворот. Поэтому мы, когда изучили работу этих фондов, мы вынуждены были от них отказаться», — заявил Лукашенко.

В связи с этим президентом Белоруссии была предложена идея создания благотворительного фонда.

«Естественно, те чистые и искренние люди, которые хотят благотворительностью заниматься, — они с удовольствием придут в этот фонд. Потому, что будут понимать, что ни одна копейка из него влево, вправо не уйдет, а будет использована на благородные цели», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошлый год в Белоруссии было ликвидировано около 300 некоммерческих организаций.