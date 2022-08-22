Вашингтон, , 22:08 — REGNUM YouTube-блогер Ray Mona показала отрывок из пилотного эпизода отменённой американской адаптации «Сейлор Мун». Об этом 22 августа пишет «Канобу».

Сейлор Мун Цитата из аниме «Сейлор Мун»

Проектом занимались студия Toon Makers и компания Renaissance Atlantic Entertainment — они готовили мультсериал за несколько лет до выхода оригинального аниме в США. Американская версия называлась «Сабан Мун», и в ней авторы собирались совместить анимацию с игрой живых актёров. Сериал отменили после презентации пилотного эпизода.

ИА REGNUM напоминает, что аниме «Сейлор Мун» было создано по одноимённой манге Наоко Такэути. Мультсериал рассказывал о реинкарнировавших защитниках древнего королевства, когда-то охватывавшего всю солнечную систему — это были девушки с именами в честь Луны и планет Солнечной системы. Проект транслировался в Японии с 1992 по 1997 годы.

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