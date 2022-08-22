Вашингтон, 22 августа 2022, 22:08 — REGNUM YouTube-блогер Ray Mona показала отрывок из пилотного эпизода отменённой американской адаптации «Сейлор Мун». Об этом 22 августа пишет «Канобу».
Проектом занимались студия Toon Makers и компания Renaissance Atlantic Entertainment — они готовили мультсериал за несколько лет до выхода оригинального аниме в США. Американская версия называлась «Сабан Мун», и в ней авторы собирались совместить анимацию с игрой живых актёров. Сериал отменили после презентации пилотного эпизода.
ИА REGNUM напоминает, что аниме «Сейлор Мун» было создано по одноимённой манге Наоко Такэути. Мультсериал рассказывал о реинкарнировавших защитниках древнего королевства, когда-то охватывавшего всю солнечную систему — это были девушки с именами в честь Луны и планет Солнечной системы. Проект транслировался в Японии с 1992 по 1997 годы.
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