Рим, 22 августа, 2022, 22:08 — ИА Регнум. За все время эпидемии в Италии скончались 174 797 носителей коронавируса, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 75, сообщили 22 августа в министерстве здравоохранения.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

Было выявлено чуть менее 10 500 новых случаев. Общее число зараженных в настоящее время составляет 767 077.

За все время эпидемии коронавирус в Италии выявлялся 21 660 885 раз. Привито двумя и более дозами вакцины чуть менее 50 миллионов человек (население Италии — 59 миллионов).