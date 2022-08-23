Минск, , 01:09 — REGNUM В Белоруссии продлили до конца 2024 года срок обмена денежных знаков образца 2000 года на банкноты образца 2009 года. Об этом говорится в указе № 293, который подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Белорусские рубли © ИА REGNUM

Документ также предусматривает внедрение нового платежного инструмента — платежного программного приложения, которое будет работать наряду с банковскими платежными карточками и так же, как и карточка, будет обеспечивать доступ к счету в банке и возможность инициирования платежей за счëт имеющихся на нем денежных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, последняя деноминация официальной денежной единицы Белоруссии была проведена 1 июля 2016 года. В обращение были выпущены семь номиналов новых банкнот образца 2009 года —5,10,20, 50, 100, 200 и 500 рублей и восемь номиналов монет — 1,2,5,10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля.