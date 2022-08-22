Пьяченца, Италия, , 22:01 — REGNUM Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони 22 августа опубликовала на своих страницах в социальных сетях кадры попытки изнасилования 55-летней гражданки Украины нелегальным мигрантом из Гвинеи.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

Инцидент произошел в городе Пьяченца. Подозреваемый задержан.

Выступающая за рехкое ограничение нелегальной миграции Мелони тем самым намеревалась продемонстрировать согражданам верность своей позиции.

Действия Мелони вызвали резкую критику у ее оппонентов — либералов. Лидер Демократической партии Энрико Летта назвал подобную публикацию (пусть и с «размытым» изображением) в высшей степени неуместной.

Мелони в ответ заявила, что либералов не интересуют ни проблемы, вызываемые нелегальной миграцией, ни испытания, выпадающие на долю женщин, а исключительно собственный рейтинг.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.