Белград, , 00:31 — REGNUM Производители молока в Сербии ожидают, что этой осенью страна ощутит острый дефицит этого продукта из-за удорожания корма для коров и низких цен выкупа. Об этом агентству «Бета» рассказал 22 августа фермер из населенного пункта Ковин неподалеку от Белграда Деян Трайкович.

Производство молока Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Трайковича, небольшие фермы уже закрываются, остались только средние и крупные хозяйства, которые сложно закрыть из-за больших инвестиций в оборудование.

Фермер уточнил, что в Сербии цена выкупа молока у фермеров держится на предельно низком уровне уже два или три года. Поэтому в настоящее время в стране около 180 000 дойных коров, в то время как семь лет назад их количество доходило до 500 000.

«В дефиците молока нужно винить государство и компанию «Имлек», которая ранее купила десять самых крупных молочных заводов в Сербии, а потом проявила себя в качестве монополиста — компания не позволяла, чтобы цена выкупа молока росла, она закупала сырье в других государствах, а теперь импортировать неоткуда», — рассказал Трайкович.