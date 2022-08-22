Москва, , 21:51 — REGNUM Президиум Футбольной национальной лиги (ФНЛ) решил создать рабочую группу, чтобы проанализировать готовность крымских клубов к интеграции в состав участников лиги. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба ФНЛ.

Крым наш Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что президиум ФНЛ на заседании рассмотрел письмо Крымского футбольного союза о включении клубов полуострова в состав участников соревнований под эгидой ФНЛ.

«Принято решение о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ближайшее время делегация ФНЛ посетит Крым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что «не видит возможностей» принять крымские клубы в состав Российского футбольного союза (РФС). 16 августа он заявил, что интеграция Крыма в российский футбол неизбежна.

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