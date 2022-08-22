Москва, , 21:47 — REGNUM Выборы нового президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) пройдут 4 октября. Такое решение принял президиум ФНЛ на заседании, которое состоялось 22 августа.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что президиум утвердил дату внеочередного общего собрания членов ФНЛ, в повестку которого включён вопрос о выборах президента лиги. Мероприятие состоится 4 октября 2022 года.

Кандидаты на пост главы ФНЛ смогут подать документов в избирательную комиссию ФНЛ до 3 сентября.

Напомним, президентом ФНЛ с февраля 2021 по июль 2022 года был Александр Алаев, который 16 августа стал главой Российской премьер-лиги (РПЛ). Вместо него исполнять обязанности главы ФНЛ назначен Наиль Измайлов.

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