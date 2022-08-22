Ижевск, , 21:45 — REGNUM В Удмуртии до 1 октября объявлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на портале органов власти региона.

Лесной пожар Carl Osbourn

На этот период запрещено сжигать траву и мусор, разводить костры на землях населенных пунктов, в прибрежных зонах рек, искусственных и естественных водоемов, на земельных участках, примыкающих к лесным массивам. Также действует запрет на приготовление пищи на открытом огне.

Руководителям органов местного самоуправления и сельскохозяйственных предприятий, председателям садоводческих товариществ поручено не только проводить внеплановые пожарные инструктажи, но и организовать патрулирование подконтрольных территорий, а также обеспечить исправность наружного противопожарного водоснабжения.

Напомним, в настоящее время в ряде регионов республики сохраняется высший класс пожарной опасности лесов и торфяников, (5-й класс), в остальных районах — 4-й класс.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории Приволжского федерального округа действует природный пожар, перешедший из Нижегородской области на территорию Марий Эл. По данным МЧС России, в ближайшие дни в связи с жарко и сухой погодой обстановка с лесными пожарами может обостриться. Как минимум, до конца текущей недели, практически во всех регионах Поволжья ожидается 30-градусная жара.