Нью-Йорк, США, 22 августа, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Расследовать все обстоятельства убийства Дарьи Дугиной, «установить все факты» призвал 22 августа официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в беседе с журналистами.

Цитата из видео «Дарья Дугина взорвана в своем джипе, дочь Александра Дугина» Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ обвиняет в организации убийства Дугиной СБУ. По версии российских спецслужб, исполнительницей этого преступления стала проживавшая на территории б. УССР Наталья Вовк.

Сейчас, предположительно, она скрывается в Эстонии. Возможно, покушение планировалось на отца Дарьи Дугиной — известного российского политического деятеля Александра Дугина.