Москва, 22 августа 2022, 21:44 — REGNUM Шоумен Гоген Солнцев рассказал, что против него подала иск некая религиозная организация. Об этом 22 августа пишет 24News.
По данным издания, причиной иска стал его проект для YouTube под названием «Школа кринжа». Солнцев утверждает, что в шоу нет никаких намёков на религиозный подтекст — сам он подал ответное заявление, в котором обвинил оппонентов в угрозах.
ИА REGNUM напоминает, что Гоген Солнцев известен благодаря участию в различных провокационных телешоу. Его лицо стало популярным интернет-мемом под названием «Адвокат».
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