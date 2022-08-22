Москва, 22 августа, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Шоумен Гоген Солнцев рассказал, что против него подала иск некая религиозная организация. Об этом 22 августа пишет 24News.

Соцсеть «ВКонтакте» Гоген Солнцев (Интернет-мем «Адвокат»)

По данным издания, причиной иска стал его проект для YouTube под названием «Школа кринжа». Солнцев утверждает, что в шоу нет никаких намёков на религиозный подтекст — сам он подал ответное заявление, в котором обвинил оппонентов в угрозах.

ИА REGNUM напоминает, что Гоген Солнцев известен благодаря участию в различных провокационных телешоу. Его лицо стало популярным интернет-мемом под названием «Адвокат».