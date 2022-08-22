Ханты-Мансийск, 22 августа, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Югру поставил задачи по укреплению экономической безопасности региона, на территории которого работают крупнейшие в стране предприятия по добыче нефти и природного газа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мвд.рф Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев провёл оперативное совещание с руководящим составом полицейского управления ХМАО и поставил задачи по основным направлениям службы.

Помимо этого, глава МВД России акцентировал внимание на обеспечении правопорядка в период предстоящей избирательной кампании.

«В этих целях следует организовать постоянное взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами», — подчеркнул Владимир Колокольцев.

Также глава МВД России побывал в муниципальном отделе полиции Ханты-Мансийска, где пообщался с сотрудниками дежурной части, оперативниками уголовного розыска, отдела по контролю за оборотом наркотиков и со следователями.