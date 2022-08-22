Рим, , 21:36 — REGNUM Позиция лидеров итальянских правых относительно вакцинации от коронавируса остается «двусмысленной», заявил 22 августа министр здравоохранения Италии, представитель леволиберальной Демократической партии Роберто Сперанца.

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В течение всей эпидемии либералы обвиняли правых в том, что «антиваксерами» являются не только отдельные представители этих партий, но и их руководство. В то же время именно лидеры либералов в начале эпидемии призывали «не обращать на нее внимания».

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.