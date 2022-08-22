Лос-Анджелес, США, 22 августа, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Исполнитель Гарри Стайлс рассказал, что столкнулся с «токсичными» комментариями в адрес его возлюбленной, актрисы Оливии Уайлд, от его же фанатов. Об этом 22 августа пишет Billboard.

Цитата из клипа Late Night Talking Гарри Стайлс

«Очевидно, что я не чувствую себя прекрасно из-за этого», — признался Стайлс. «Можете ли вы представить, что вы идёте на второе свидание с кем-то и говорите ей: «Хорошо. Правда, если мы будем встречаться, есть одно но. Они (фанаты — ИА REGNUM) будут говорить всякое, даже безумные вещи, они будут злыми, но это не значит, что всё так и есть», — вспоминает артист.

Напомним, что Оливия Уайлд и Гарри Стайлс состоят в отношениях с 2021 года. Актриса старше музыканта на 10 лет.