Москва, , 21:30 — REGNUM Орденом Мужества награждена посмертно корреспондент «Царьград Медиа» Дарья Дугина. Указ подписал 22 августа президент России Владимир Путин.

Орден Мужества

В указе «О награждении орденом Мужества Дугиной Д. А.» говорится, что журналистка награждена «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Напомним, Дарья Дугина погибла в Москве 20 августа в возрасте 29 лет. Как сообщило ФСБ, преступление подготовлено и совершено сбецслужбами бандеровского режима бывшей УССР.

Исполнительница убийства бежала в Эстонию.

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