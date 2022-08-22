Рим, 22 августа, 2022, 21:28 — ИА Регнум. С октября 2022 года стоимость газа для жителей Италии может удвоиться, с таким прогнозом выступили 22 августа эксперты Ircaf.

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В 2022 году правительство страны уже выделило на сдерживание роста цен на энергию 52 млрд евро, но этого недостаточно, отмечают эксперты.

25 сентября в Италии пройдут досрочные парламентские выборы, новое правительство рано или поздно столкнется с необходимостью увеличить тарифы, считают в Ircaf.

В сравнении с 2020 годом средний объем платежа за газ вырос более чем на 70% — с 713 до 1344 евро в год.