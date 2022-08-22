Порденоне, Италия, 22 августа, 2022, 21:21 — ИА Регнум. 20-летняя американская военнослужащая убила 15-летнего подростка в итальянском городе Порча, передают 22 августа местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Отмечается, что американка была пьяна — анализ крови выявил уровень 2,09 промилле.

Находясь в таком состоянии, военнослужащая села за руль и сбила подростка, который скончался на месте.

Рассматривается вопрос о возможной передаче гражданки США властям ее страны. В Италии она служила на одной из баз НАТО.