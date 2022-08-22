Лос-Анджелес, США, 22 августа, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Певица Шакира негативно отнеслась к новости о новых отношениях её бывшего мужа, футболиста Жерара Пике. Об этом 22 августа пишет Daily Mail, ссылаясь на свои источники.

Shakira.com Шакира

По данным издания, артистка недовольна тем, что Пике обнародовал имя своей возлюбленной. «Она очень разозлилась, увидев отца своих детей с новой девушкой на публике», — говорит источник.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июня 2022 года Жерар Пике и Шакира расстались после 11 лет отношений, у пары есть двое детей. Причиной стали измены футболиста. Спустя три месяца после их разрыва Пике начал встречаться с Кларой Марти, которая подрабатывает в его офисе.