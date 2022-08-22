Вашингтон, , 21:17 — REGNUM Десять беспилотников Switchblade-600 намерен передать Пентагон бандеровским боевикам на территории бывшей УССР, пишет 22 августа Defense News. Исполнять контракт будет компания AeroVironment.

Самолет из США с партией вооружения для Украины © twitter @oleksiireznikov

Как рассказала пресс-секретарь Пентагона Джессика Максуэлл, контракт на передачу ВСУ партии беспилотников-камикадзе будет подписан в течение ближайших 30 дней. Однако сначала необходимо разработать эту технику, провести испытания.

Комментируя эту информацию, американский военный эксперт Сэмюэл Бендетт заявил, что барражирующие боеприпасы не требуют многого, «им не нужна взлётно-посадочная полоса».

Он напомнил об уже поставленных ВСУ беспилотниках Switchblade-300 меньшего радиуса действия и о БПЛА Phoenix Ghost, отметив, что Switchblade-600 могут находиться в воздухе дольше, так что станут более пригодным вариантом для ВСУ «во время ожидаемого контрнаступления» «в южном районе Херсона».

Бендетт добавил, что бандеровцы «готовят атаку на Херсон и Крым» и что Switchblade-600 «могут быть запущены за пределы досягаемости российских систем и нанести ущерб российской инфраструктуре».

Также он рассказал, что барражирующие беспилотники могут одновременно обеспечивать разведку и наносить удары. И хотя, по его словам, для обнаружения целей российской артиллерии можно использовать менее совершенные беспилотники, русские используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы отследить их и заранее нанести удар.

Бендетт заявил, что и ВС РФ сбивают много беспилотников, так что «чем дальше от боя вы можете запустить свой БПЛА, тем лучше для вас».

Сравнивая два варианта, в Пентагоне отметили, что Switchblade-300 весит 5,5 фунта и может пролететь десять километров, находясь в воздухе 15 минут, а Switchblade-600 весит 120 фунтов и может пролететь 40 километров, находясь в воздухе 40 минут.

Switchblade-300 годится, чтобы повредить радар, но «чем лучше бронирована российская цель и чем меньше русских сил находится на открытой местности, тем больше вам захочется Switchblade 600».

«У них одно и то же название, но это совершенно разные системы с очень разными наборами целей — и обе они будут невероятно полезны» ВСУ, заявляют в Пентагоне, как сейчас, «так и в ближайшие недели».

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