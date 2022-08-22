Ижевск, 22 августа 2022, 21:03 — REGNUM С начала года более 154 тыс. жителей Удмуртии прошли диспансеризацию. Первый этап углубленной диспансеризации прошли 41 265 человек, сообщила и. о. министра здравоохранения республики Наталья Якимова.
Продолжается углубленная диспансеризация учителей, ее прошли 1311 сотрудников образовательных учреждений региона.
Благодаря диспансеризации, было выявлено 114 случаев новообразований, из которых 70 или 61,4% — на ранней стадии. У 550 человек врачи констатировали подозрение на наличие новообразования.
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил главам районов и городов постоянно контактировать с минздравом республики, чтобы постоянно проводить совместную работу и усиливать информирование граждан о необходимости проходить диспансеризацию.
Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия и Смоленская область вошли в число регионов России, где среди граждан, у которых впервые выявлены злокачественные новообразования, отмечена наиболее высокая доля случаев выявления рака на IV стадии, говорилось в оперативном докладе Счётной палаты по итогам января-сентября 2021 года. В республике доля пациентов, у которых впервые выявлены злокачественные новообразования на самой поздней стадии, составила 21,99%. Всего впервые онкологические заболевания выявлены у 723 жителей республики, из них у 159 человек — на IV стадии.
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