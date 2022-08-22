Ижевск, , 21:03 — REGNUM С начала года более 154 тыс. жителей Удмуртии прошли диспансеризацию. Первый этап углубленной диспансеризации прошли 41 265 человек, сообщила и. о. министра здравоохранения республики Наталья Якимова.

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Продолжается углубленная диспансеризация учителей, ее прошли 1311 сотрудников образовательных учреждений региона.

Благодаря диспансеризации, было выявлено 114 случаев новообразований, из которых 70 или 61,4% — на ранней стадии. У 550 человек врачи констатировали подозрение на наличие новообразования.

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил главам районов и городов постоянно контактировать с минздравом республики, чтобы постоянно проводить совместную работу и усиливать информирование граждан о необходимости проходить диспансеризацию.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия и Смоленская область вошли в число регионов России, где среди граждан, у которых впервые выявлены злокачественные новообразования, отмечена наиболее высокая доля случаев выявления рака на IV стадии, говорилось в оперативном докладе Счётной палаты по итогам января-сентября 2021 года. В республике доля пациентов, у которых впервые выявлены злокачественные новообразования на самой поздней стадии, составила 21,99%. Всего впервые онкологические заболевания выявлены у 723 жителей республики, из них у 159 человек — на IV стадии.

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