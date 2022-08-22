Лос-Анджелес, США, 22 августа 2022, 21:00 — REGNUM Телезвезда Скотт Дисик, экс-супруг Кортни Кардашьян, перевернулся на своём автомобиле, получив травму головы. Об этом 22 августа сообщает TMZ.
Согласно данным портала, Дисик на своём автомобиле Lamborghini Urus врезался в бетонный столб, из-за чего машина перевернулась. Кроме телезвезды в транспортном средстве больше никого не было.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Скотт Дисик в результате ДТП порезал голову. Однако он отказался от услуг медиков.
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