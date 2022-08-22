Лос-Анджелес, США, , 21:00 — REGNUM Телезвезда Скотт Дисик, экс-супруг Кортни Кардашьян, перевернулся на своём автомобиле, получив травму головы. Об этом 22 августа сообщает TMZ.

Кортни Кардашьян Цитата из т/с The Kardashians. США. 2022 год

Согласно данным портала, Дисик на своём автомобиле Lamborghini Urus врезался в бетонный столб, из-за чего машина перевернулась. Кроме телезвезды в транспортном средстве больше никого не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Скотт Дисик в результате ДТП порезал голову. Однако он отказался от услуг медиков.

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