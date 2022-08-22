Лос-Анджелес, США, 22 августа, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Актриса Милли Олкок, сыгравшая Рейниру Таргариен в сериале «Дом дракона», рассказала о своих впечатлениях после утверждения на роль. Об этом 22 августа пишет New York Post.

Цитата из телесериала Дом дракона Цитата из телесериала Дом дракона

Олкок призналась, что долго не могла поверить в то, что её взяли в проект: «Я была в шоке… Мне потребовалось время, как раз пока я занималась предварительным производством, чтобы полностью обдумать это, позволить себе увлечься сериалом и перестать считать, что меня собираются уволить». Актриса также рассказала, что до проб на роль Рейниры Таргариен она не знала сюжета «Игры престолов» и не смотрела оригинальное шоу: «Я понимала, что это что-то очень значительное и очень популярное. После кастинга я посмотрела сериал, чтобы подготовиться. Я залпом посмотрела все восемь сезонов за две недели. И я быстро стала фанатом и поняла, почему всем это нравится».

ИА REGNUM напоминает, что 22 сентября 2022 года состоялась премьера первого эпизода «Дома драконов». Шоу рассказывает о событиях, произошедших за 200 лет до событий «игры престолов».