Звезда «Дома дракона» не знала про «Игру престолов» до утверждения на роль
Лос-Анджелес, США, 22 августа, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Актриса Милли Олкок, сыгравшая Рейниру Таргариен в сериале «Дом дракона», рассказала о своих впечатлениях после утверждения на роль. Об этом 22 августа пишет New York Post.
Олкок призналась, что долго не могла поверить в то, что её взяли в проект: «Я была в шоке… Мне потребовалось время, как раз пока я занималась предварительным производством, чтобы полностью обдумать это, позволить себе увлечься сериалом и перестать считать, что меня собираются уволить». Актриса также рассказала, что до проб на роль Рейниры Таргариен она не знала сюжета «Игры престолов» и не смотрела оригинальное шоу: «Я понимала, что это что-то очень значительное и очень популярное. После кастинга я посмотрела сериал, чтобы подготовиться. Я залпом посмотрела все восемь сезонов за две недели. И я быстро стала фанатом и поняла, почему всем это нравится».
ИА REGNUM напоминает, что 22 сентября 2022 года состоялась премьера первого эпизода «Дома драконов». Шоу рассказывает о событиях, произошедших за 200 лет до событий «игры престолов».