Москва, , 20:52 — REGNUM Курс доллара по отношению к рублю вырос на торгах в понедельник, 22 августа, на фоне продолжающегося снижения курса евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 59,87 рубля, что на 77 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день опустился на 12 копеек и к закрытию составил 59,48 рубля.

Напомним, за минувшую рабочую неделю курс доллара упал на 1,50 рубля, курс евро — на 2,71 рубля.

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