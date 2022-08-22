Донецк, , 20:50 — REGNUM Война ощущается острее всего в ситуации отсутствия воды, это даже хуже, чем обстрелы, написал 22 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Питьевая вода rawpixel

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Тот факт, что ВСУ в течение нескольких месяцев наносят систематические удары по Верхнекальмиусскому водохранилищу, неслучаен, отметил военкор.

«Бьют так, чтобы лишить город водоснабжения. Станции под приоритетным обстрелом со стороны ВСУ», — подчеркнул Руденко.

Одновременно киевская армия регулярно наносит прицельные по точкам раздачи воды, как это было недавно в Светлодарске.

Как сообщалось ранее, 19 августа ВСУ нанесли серию прицельных ударов по центру Лисичанска, в числе прочих получили ранения люди, пришедшие за водой.