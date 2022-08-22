Москва, 22 августа, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Заявление торговой сети «Магнит» относительно увольнения жителя Воронежской области, являющегося участником специальной военной операции, — это откровенная издёвка, написал в телеграм-канале 22 августа депутат Государственной думы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

Хинштейн возмутился комментарием пресс-службы торговой сети, который был опубликован после разразившегося скандала с увольнением. В частности, тем, что в компании не видят ничего предосудительного в увольнении контрактника.

«Магнит» — милостиво готов «восстановить трудовые отношения». О том, чтобы извиниться перед раненым бойцом — и речи не идёт. Такая позиция «Магнита» — открыто увольнять по порочащим основаниям добровольцев, уезжающих в зону СВО — вызывает ещё больше вопросов к самой компании. Заявление «Магнита» расцениваю, как откровенную издёвку», — написал Хинштейн.

Он вновь выразил надежду на то, что прокуратура и трудовая инспекция проведут объективные проверки. Соответствующие запросы Хинштейн, по его словам, уже отправил.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Хинштейн заявил о том, что в Лисках Воронежской области из торговой сети «Магнит» уволили IT-специалиста, отправившегося по контракту участвовать в специальной военной операции. Он уехал по краткосрочному контракту для участия в СВО, работодателя об этом уведомил. Получил ранение и проходил лечение в госпитале, а когда вернулся, выяснилось, что его уволили за прогулы. Сегодня же ретейлер распространил сообщение, в котором заявил о готовности принять уволенного сотрудника на работу. При этом, по заверению компании, трудовой договор с ним был расторгнут «в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ».