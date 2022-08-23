Сочи, Краснодарский край, 23 августа 2022, 00:25 — REGNUM Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Сочи 19 августа неслучайно сделали акцент на том, что российско-казахская граница полностью делимитирована. Об этом заявил директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов, передаёт «Tengrinews. kz».
По мнению эксперта, подняв эту тему, Токаев хотел особо отметить, что вопрос рубежей между Россией и Казахстаном урегулирован, и никаких территориальных претензий нет.
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«Думаю, сделано это было для того, чтобы в обществах наших стран не оставалось неясностей в данном вопросе, чтобы некоторые любители искать черную кошку в тёмной комнате, особенно, если ее там нет, не строили на этой неясности неверных выводов», — подчеркнул он.
Также политолог акцентировал внимание на том, «насколько тепло проходила встреча двух президентов».
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«Это ответ всем тем, кто передергивает факты и пытается нажить себе капитал на якобы охладившихся отношениях между Россией и Казахстаном», — резюмировал Еркин Тукумов.
ИА REGNUM напоминает, что 1 августа 2022 года на странице заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация с рассуждениями «о восстановлении границ Российской Федерации», в которой упоминались якобы имеющиеся территориальные претензии к Казахстану.
В аппарате замглавы Совбеза РФ появление на странице Дмитрия Медведева скандального поста объяснили хакерской атакой. А сам экс-президент России назвал произошедшее «проявлением информационной войны».
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