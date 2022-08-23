Сочи, Краснодарский край, , 00:25 — REGNUM Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Сочи 19 августа неслучайно сделали акцент на том, что российско-казахская граница полностью делимитирована. Об этом заявил директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов, передаёт «Tengrinews. kz».

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По мнению эксперта, подняв эту тему, Токаев хотел особо отметить, что вопрос рубежей между Россией и Казахстаном урегулирован, и никаких территориальных претензий нет.

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«Думаю, сделано это было для того, чтобы в обществах наших стран не оставалось неясностей в данном вопросе, чтобы некоторые любители искать черную кошку в тёмной комнате, особенно, если ее там нет, не строили на этой неясности неверных выводов», — подчеркнул он.

Также политолог акцентировал внимание на том, «насколько тепло проходила встреча двух президентов».

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«Это ответ всем тем, кто передергивает факты и пытается нажить себе капитал на якобы охладившихся отношениях между Россией и Казахстаном», — резюмировал Еркин Тукумов.

ИА REGNUM напоминает, что 1 августа 2022 года на странице заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация с рассуждениями «о восстановлении границ Российской Федерации», в которой упоминались якобы имеющиеся территориальные претензии к Казахстану.

В аппарате замглавы Совбеза РФ появление на странице Дмитрия Медведева скандального поста объяснили хакерской атакой. А сам экс-президент России назвал произошедшее «проявлением информационной войны».

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